Son Dakika
Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Demirel: “Sürpriz etkisi oluşturacak silahlarımız olmalı”
Hizan’da “En İyi Narkotik Polisi: Anne” eğitim semineri verildi
BİTLİS (İHA) – İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Hizan’da eğitim semineri verildi.
BİTLİS 13.10.2022, 15:23 13.10.2022, 15:34
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ÇPL) öğrencilerinin ailelerine zararlı alışkanlıklar, madde bağımlılığı ve çeşitli konular hakkında eğitim semineri verildi. Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde ailelere proje çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunuldu. Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitimler verilerek, anne ve babalara çeşitli bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunuldu.