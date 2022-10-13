Hizan’da “En İyi Narkotik Polisi: Anne” eğitim semineri verildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ÇPL) öğrencilerinin ailelerine zararlı alışkanlıklar, madde bağımlılığı ve çeşitli konular hakkında eğitim semineri verildi. Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde ailelere proje çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunuldu. Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitimler verilerek, anne ve babalara çeşitli bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunuldu.