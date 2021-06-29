Hizan’da “Birey ve Aileler İçin Afet Farkındalık Eğitimi” verildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kamu kurum çalışanlarına yönelik “Birey ve Aileler İçin Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan tarafından verilen eğitimde, katılımcılara bölgede ve ilçede afete dönüşebilecek tehlikeler hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayıca yapısal olmayan riskleri azaltmak, tehlike avı, afet bilinci, afet hazırlıklarındaki toplumsal güç birliği, aile afet planının içeriği ve önemi, afet ve acil durum çantası hazırlanması, acil durum bilgi kartları ve acil telefonların nasıl aranması gerektiği bilgileri anlatıldı.