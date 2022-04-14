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Hizan’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Bitlis’in Hizan ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
BİTLİS 14.04.2022, 13:44
Bitlis’in Hizan ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Sedrettin Taylan (31), olay yerinde hayatını kaybetti.
Taylan’ın cenazesi otopsi için Hizan Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.