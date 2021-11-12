Hizan’da “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulaması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte can ve mal güvenliğini korumak, toplumsal duyarlılığı artırmak için başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Gayda Polis Kontrol Noktasında uygulanan trafik denetimine katılarak sürücülere, trafikte yayalara öncelik tanıma, hız sınırı, emniyet kemeri kullanımı, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması ve kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Yelek, emniyet kemeri takmanın ve kurallara uymanın can ve mal güvenliği açısından önemine değinerek, “Emniyet kemeri uygulaması ve kurallara uyulmasıyla kazaların ve ölümlerin önüne geçebiliriz. Trafik kazalarının en alt seviyeye indirilmesi, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla uygulamamızı ilçe genelinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Emniyet kemeri kullanımı kazalarda ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığı biliniyor. Kazaların önlenmesi için sürücülerin ve yolcuların kurallara farkındalığını artırmak amacıyla uygulama yapıyoruz" dedi.