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Hizan’da bayrak töreni
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Bitlis’in Hizan ilçesindeki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.
BİTLİS 11.01.2021, 12:18
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Bitlis’in Hizan ilçesindeki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00’u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Hizan ilçesindeki Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulu bahçesinde okul idarecileri ve öğretmenler bir araya gelerek İstiklal Marşı okuyup bayrak töreni gerçekleştirdi.
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