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Hizan’da anne ve anne adaylarına ‘En iyi narkotik polisi anne’ eğitim semineri verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’En iyi narkotik polisi anne’ projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitim semineri Bitlis’in Hizan ilçesinde düzenlendi.

BİTLİS 21.10.2021, 15:34
Hizan’da anne ve anne adaylarına ‘En iyi narkotik polisi anne’ eğitim semineri verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’En iyi narkotik polisi anne’ projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitim semineri Bitlis’in Hizan ilçesinde düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen ’En iyi narkotik polisi anne’ proje kapsamında İlçe Emniyet Amirliği tarafından eğitim semineri düzenledi. Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubeden Polis Memuru İbrahim Efe, uyuşturucu nedir, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılık döngüsü gibi konularda kadınlara bilgilendirmelerde bulunarak broşürler dağıtıldı. Ayrıca, eğitim kapsamında anne ve anne adaylarına Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak telefonlarına KADES uygulaması indirildi. Emniyet ekiplerinin ‘Uyuşturucuya Sıfır Tolerans’ ilkesi kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği de belirtildi.

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