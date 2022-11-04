Hizan’da akülü tekerlekli sandalye dağıtımı

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik’in katılımıyla akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Özel Hizan Rehabilitasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda ve Türkiye Engelliler Vakfı destekleri ile akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Özel Hizan Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Özçelik, engelli vatandaşların dertlerini dert edindiklerini söyledi. Engelli vatandaşların hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak için büyük çaba gösterdiklerini ve bundan da mutluluk duyduklarını ifade eden Kaymakam Özçelik, "Devletimiz, engellilerin her zaman yanında. Onların sıkıntılarını gidermeye canla başla çalışıyoruz, çalışmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.