Hizan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, daha sonra Kültür Merkezi Konferans salonunda devam etti. Şiirlerin okunduğu program, gösterilerle sona erdi.

Programa, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.