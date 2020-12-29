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Hizan Kaymakamı Yelek, tekstil atölyesini ziyaret etti
Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesini gezdi.
BİTLİS 29.12.2020, 21:12
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Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesini gezdi.
Ziyareti esnasında atölyeyi dolaşan Kaymakam Yelek, yetkililerden iş ve işçilerle ilgili bilgi alarak, bu tür işyerleri sayesinde ilçede istihdam sağlandığını, ilçedeki işsiz sayısının ise düştüğünü söyledi. Hizan’ın genç nüfus bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Kaymakam Yelek, "İlçemizde işsizlik oranlarını düşürmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizden geleni yapacağız. Bu bağlamda bu işyerimiz ve benzeri istihdam sağlayan işyerlerin kapasitesini artırabilmeleri amacıyla kaymakamlık olarak elimizden gelen desteği sunacağız" diye konuştu.Tekstil atölyesi sahibi Mehmet Aydın, işletmelerinde 220 kişinin istihdam edildiğini ifade ederek ziyaretten ötürü Kaymakam Yelek’e teşekkürlerini iletti.
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