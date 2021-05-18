Hizan Kaymakamı Yelek, Kademeli Normalleşme döneminde hane ziyaretinde bulundu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kademeli Normalleşme dönemine geçilmesi ile birlikte hane ziyaretinde bulundu.

Çökekyazı köyünde ikamet eden Sıdık Kaya ile Hediye Kortay ailelerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Yelek, ailelerin talep ve sorunlarını yerinde dinledi. Ailelerin sosyo-ekonomik durumlarını yerinde inceleyen Kaymakam Yelek, “Bugün iki ailemizi daha ziyaret ederek evlerine misafir olduk. Vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek onların taleplerini dinliyor, Devletimizin şefkatli ellerinin her zaman onları sardığını hissettirmeye çalışıyoruz. Devletimizin geliştirdiği tüm imkânlardan faydalanmalarını sağlamak için her zaman Devlet olarak vatandaşımızın yanındayız” dedi.

Ziyaretleri sırasında Kaymakam Yelek’e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.