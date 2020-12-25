Hizan Kaymakamı Yelek, ilçe müftülüğünü ziyaret etti

BİTLİS (İHA) –Bitlis’in Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Hizan İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hizan İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, müftülüğün işleyiş ve çalışmaları hakkında bilgi alarak müftülük bünyesindeki birimleri gezdi. Daha sonra müftülük makamına geçen Kaymakam Yelek, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermeleri için sıklıkla kurum ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaymakam Yelek, İlçe Müftüsü Murat Demir’den ilçede yapılan dini hizmetler konusunda bilgi aldıktan sonra kurumdan ayrıldı.