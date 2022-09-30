Hizan Kaymakamı Özçelik, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu evinde ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 14 Temmuz’da Eren Abluka Operasyonları çerçevesinde Hizan’a bağlı Yolbilen köyü kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Hatip Talay’ı Süttaşı köyündeki evinde ziyaret etti. Sağlık durumu hakkında Talay’dan bilgi alan Kaymakam Özçelik, halkın da desteği ile teröre ve destekçilerine karşı her türlü mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaymakamı Özçelik’e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.