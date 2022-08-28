Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek’ten veda ziyareti
Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, kamu kurumlarına veda ziyaretinde bulundu.
Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, kamu kurumlarına veda ziyaretinde bulundu.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Rize’nin Güneysu Kaymakamlığına atanan Yelek, kamu kurumlarına veda ziyaretleri gerçekleştirdi. Kaymakam Yelek, ederek şu açıklamalarda bulundu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığımızın takdiri ile Rize’nin Güneysu Kaymakamlığına görevlendirilmiş bulunmaktayım. Kamu kurum çalışanlarımız ile koordineli bir şekilde gecemizi gündüzümüze katarak, açık ve şeffaf bir şekilde ilçemiz için hizmetin en iyisini yapmaya çalıştık. Hizan’ın sıcakkanlı ve misafirperver halkını asla unutmayacağım. Sizlere hizmet etmekten büyük onur duydum. Hizan’a geldiğim ilk günden itibaren şahsıma göstermiş olduğunuz samimi duygulardan dolayı sizlere teşekkür eder, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.
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