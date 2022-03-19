Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan oldu

Bitlis’in Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığına Selim Kaplan seçildi.

Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleşen seçimde; Çetin Aktaş, Ersin Aslan ve Selami Kaplan yarıştı. Oyların 328’ini alan Kaplan, Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak seçildi. Selim Kaplan, tebrikleri kabul ederek, üyelere teşekkürlerini iletti.