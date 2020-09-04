Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Bitlis’te hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalanırken, bir kişinin üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan uygulamalarda, bir şüphelinin üst aramasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet fişek ele geçirilmiştir. Z.C. isimli şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca hırsızlık suçundan 3 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan O.G. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.