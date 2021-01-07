Hayırsever vatandaştan köy okuluna kütüphane

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki köy okuluna hayırsever bir vatandaş tarafından kütüphane kuruldu.

Güroymak’ın Yayladere köyünde ikamet eden Ali Fırat Tağa, Yayladere Köyü İlkokuluna kütüphane kurarak buradaki kitap eksikliğini giderdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tağa, Yayladere İlkokulunda okurken okul kütüphanesinin olmadığını belirterek, “Gelecekte köyümün okuluna bir kütüphane kurulması hayalimdi, bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Üniversite dönemimde ‘Geleceğe Uzanan Eller Kulübü’nü oluşturduk. Bu oluşumdan sonra ilkokul okurken hayal etmiş olduğum kütüphane sevgisini öğrencilere aşılamak için kolları sıvadım. Geleceğe Uzanan Eller Kulübü olarak şimdiye kadar yirmiye yakın okula kütüphane ve öğrencilere kırtasiye yardımında bulunduk. Kulüp olarak Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin ve ilçemize bağlı Gölbaşı beldemizde bir ilköğretim okuluna, Güroymak Anadolu Lisesine ve Güroymak Yayladere Köyü Okulumuza kütüphane açtık. Bütün masrafları Geleceğe Uzanan Eller Kulübü olarak karşıladık” dedi.