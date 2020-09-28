Hayırsever iş adamı Peker, şehidin cami vasiyetine sahip çıktı
HAYIRSEVERLİĞİ İLE BİLİNEN BİTLİS VE İLÇELERİNDE YAPTIRDIĞI TAZİYE EVLERİ, CAMİ, OKUMA SALONLARI GİBİ ESERLER YAPAN BİTLİSLİ İŞADAMI ZEKİ PEKER, BİR HAYIR İŞİNE DAHA İMZA ATARAK AHLATLI ŞEHİT EREN ÖZTÜRK’ÜN VASİYETTE BULUNDUĞU CAMİNİN MİNARESİNİN DE YAPIMINI ÜSTLENDİ.
Van’ın Çaldıran ilçesindeki Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yaparken 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Bitlis Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün vasiyeti olan caminin yapımı devam ediyor.
Bitlis ve ilçelerinde yaptırdığı taziye evleri, cami, okuma salonları gibi eserler yapan Bitlisli hayırsever iş adamı Zeki Peker, bir hayır işine daha imza atarak Ahlatlı Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu caminin minaresinin de yapımını üstlendi.
Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami Minare ve Kur’an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri, caminin yapımına başlanılmasından sonra Bitlisli iş adamı Zeki Peker’in de kendilerine ciddi oranda destek verdiğini ve görüşmelerinde caminin minaresini yapma sözü verdiğini söyledi. Tanyeri, “Şehidimin Vasiyeti Yerde Kalmasın kampanyasına bir destekte Bitlis’in vefakar ve hayırsever iş adamı Zeki Peker Beyefendiden geldi. Kendisi şehidimizin vasiyetine binaen yapılacak caminin minaresini üstlendi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Rabbim kendilerini ve ölmüşlerini şehitlerin şefaatine nail eylesin” dedi.
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