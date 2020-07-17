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Hayalini gerçekleştirip köyüne doğal yaşam alanı kazandırdı

BİTLİS’İN GÜROYMAK İLÇESİNE BAĞLI DEĞİRMEN KÖYÜ KÖŞK MEZRASINDA YAŞAYAN İNŞAAT İŞÇİSİ İSMET SÖZÜÇEN (50), YAKLAŞIK 500 BİN LİRALIK YATIRIMLA DOĞDUĞU YERE DOĞAL YAŞAM ALANI KAZANDIRDI.

BİTLİS 17.07.2020, 17:03
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Hayalini gerçekleştirip köyüne doğal yaşam alanı kazandırdı

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyü Köşk mezrasında yaşayan inşaat işçisi İsmet Sözüçen (50), yaklaşık 500 bin liralık yatırımla doğduğu yere doğal yaşam alanı kazandırdı.

Yerli ve yabancı turistlerin şehirden uzak gölet üzerine kurulmuş bahçede zamanlarını geçirebileceği, isteyenlerin göletten alabalık tutup pişirebileceği doğal yaşam alanı sahibi Sözüçen, gençlik hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti. Bataklık alanı temizleyerek gölet oluşturan İsmet Sözüçen, gençlik hayali olan tarım ve turizmi bir arada yapmak için kolları sıvadı. Sözüçen, ilk iş olarak pis kokunun ve çöplüğün eksik olmadığı bataklık alanı temizlemek oldu. 3 yılda bir dönümlük araziyi temizleyerek üzerine gemiyi andıran kafe ve mesire alanı inşa eden Sözüçen, daha sonra alabalık alanı oluşturdu. Gölette süs kaplumbağaları da bulunduran Sözüçen, yapmış olduğu mekana "Köşk Şelalesi" adını verdi.

Gerçekleştirdiği doğal yaşam alanının gençlik hayali olduğunu belirten İsmet Sözüçen, "Doğup büyüdüğüm köyüme bir eser kazandırmak istiyordum. Gençliğimden bu yana bu kötü görüntüyü ortadan kaldırıp yerine güzel bir tesis yapma hayalim vardı. Buranın temizlenmesine ve inşaat alanına 3 yıl önce başladık. Şu anda tesisimiz tamamlandı. Özellikle hafta sonları dünya evine giren çiftlerin başlıca mekanlardan biri haline de geldi. Yaklaşık 3 yıl süren uzun ve yorucu çalışmanın sonunda önce bataklığı temizleyerek küçük adalar oluşturduk. Diktiğimiz ağaçların boy vermesiyle emeğimizin karşılığını da yavaş yavaş almaya başladık” dedi.

“Memleketimize bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Alandaki güzelliğin meydana çıkmasından büyük emek ve fedakarlığın bulunduğunu söyleyen Sözüçen, sözlerine şöyle devam etti:

“Çevremdekiler ‘aklını mı yitirdin, buradan hiçbir şey olmaz’ sözlerine aldırmadım. Bu bataklıktan 150 kamyon hafriyat çıkardık. Buradan sadece 2 metrelik bir kanal geçiyordu. Burası tek bir insanın bile giremeyeceği bir durumdaydı. Büyük bir özveriyle çalışarak hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymayarak memleketimize bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte burayı büyük bir tesis haline getirip gençlerimize iş imkanı sağlamayı amaçlıyorum. Öte taraflardaki bataklıkları da temizleyip spor sahaları, buz pateni ve havuz yapacağım. Üst katımızı kafe olacak şekilde alt tarafı da restoran yapacağım. Küçük adalar oluşturup kamelyalar yerleştirerek misafirlerimizin piknik yapabilecekleri mesire alanları oluşturacağız” dedi.

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