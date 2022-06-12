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Havuza giren genç boğuldu

Bitlis’te kaynak suyu ile beslenen havuza serinlemek için giren 23 yaşındaki genç boğuldu.

BİTLİS 12.06.2022, 16:42
Havuza giren genç boğuldu

Bitlis’te kaynak suyu ile beslenen havuza serinlemek için giren 23 yaşındaki genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Mutki karayolu üzerinde bulunan Altınkalbur mesire alanında bulunan havuza giren 23 yaşındaki Hakan Nurduhan, havuzda bulunan aşırı yosundan dolayı yüzeye çıkamadı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD’ın dalgıç ekibi, yosunların altında kalan Nurduhan’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Nurduhan’ın cenazesi sağlık ekiplerine teslim edildi.

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