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Güvenlik güçlerinden Selçuklu Meydan Mezarlığı’na yoğun ilgi
BU YIL 949. YILDÖNÜMÜ KUTLANAN MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ İÇİNDE AHLAT İLÇESİNE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İÇİN GELEN POLİS VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ETKİNLİKLERİN BİTMESİNİN ARDINDAN SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI’NI ZİYARET ETTİ.
BİTLİS 26.08.2020, 15:42
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Bu yıl 949. yıldönümü kutlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri içinde Ahlat ilçesine güvenlik önlemleri için gelen polis ve güvenlik güçleri etkinliklerin bitmesinin ardından Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti.
Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret eden güvenlik güçleri ilk defa gördükleri abidevi mezar taşları karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. 210 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan ve boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceleyen güvenlik güçleri ziyaretleri anısına fotoğraflar çekmeyi de ihmal etmediler.
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