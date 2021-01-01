Güroymak’ta yoğun sis

Bitlis’in Güroymak ilçesinde etkili olan sis, kenti adeta hayalet şehre çevirdi.

Yoğun sis altında şehirde sessizlik hakim olurken, trafikte de kısıtlamadan dolayı yoğunluk yaşanmadı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sisle birlikte sessizlik hakim oldu. Yetkililer, kısıtlamadan muaf olanların trafikte ilerlerken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.