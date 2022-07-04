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Güroymak’ta ‘Yaz Spor Okulu’ açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yaz Spor Okulları”, Bitlis’in Güroymak ilçesinde büyük bir katılımla başladı.

BİTLİS 04.07.2022, 17:35
Güroymak’ta ‘Yaz Spor Okulu’ açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yaz Spor Okulları”, Bitlis’in Güroymak ilçesinde büyük bir katılımla başladı.

Açılış programına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, "Yaz sezonu boyunca sürecek olan yaz spor okulunda öğrencilerimiz serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecekler. Öğrencilerimiz birçok spor dalında eğitim almış olacaklar. Yaz spor okuluna başlayan eğitmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen açılış programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aşur Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, eğitmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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