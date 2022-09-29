Güroymak’ta ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu’ etkinliği düzenlendi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu’ etkinliği düzenlendi

Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması çerçevesinde ilçe genelindeki tüm okul önlerinde kural ihlallerine karşı bilgilendirme yapılarak, sürücülere broşür dağıtıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, beraberindeki Jandarma Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi ve kurum amirleriyle ATO Lojmanları önündeki yaya geçidinde yapılan uygulamaya katılarak sürücüler bilgilendirildi. ATO Lojmanları önündeki ışıksız yaya geçidinin bir çizgisini sembolik olarak kırmızıya boyayan Kaymakam ve beraberindeki protokol üyeleri, ardından öğrencilerle karşıya geçti. Öğrenciler ellerinde bayrak ve düdükleriyle önce yaya sloganıyla birlikte toplu bir şekilde karşıdan karşıya geçtiler.