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Güroymak’ta tam kapanma sessizliği

Bitlis’in Güroymak ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

BİTLİS 30.04.2021, 15:10
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Güroymak’ta tam kapanma sessizliği

Bitlis’in Güroymak ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Güroymak ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Türkiye genelinde korona virüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs’ta uygulanacak tam kapanma dönemi dün saat 19.00’da başlamıştı. Güroymak’ta da vatandaşlar tam kapanma kurallarına uyunca cadde ve sokaklar boş kaldı. Uygulamaya konulan yeni kurallar kapsamında polis ve jandarma ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını belirten kişilere izin belgelerini sordu.
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