Güroymak’ta süt sağım makinesi dağıtıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde çiğ süt hijyeninin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 110 adet seyyar süt sağım ünitesi dağıtıldı.

Güroymak Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, bu proje ile Güroymak genelinde 110 adet işletmede süt hayvanı yetiştiriciliği yapan üreticilere süt sağım makinesi dağıtımının yapılacağını belirterek, "Bu sayede süt ürünlerinin kalitesinin artırılması, teknolojik gelişmelerin üretime yansıtılması ile kırsal kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunacağız. Sağım için harcanan zaman azalacak, süt hijyeni korunmuş olacak, elle sağımdan kaynaklanan kayıplar ortadan kalkacaktır. Bu projemize hibe olarak DAP İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 katkı sağlanmıştır. Bu sayede yüzde 30 üretici katkısı ile 110 adet çiftçimize süt sağım makinesi verilecektir. Bu proje ile aynı zamanda Köylere Hizmet Götürme Birliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Manda Yetiştiriciliği Birliği ile ortaklaşa yürütmekte olduğumuz süt işletme tesisi için üretim yapacak yetiştiricilerin makine ekipman alt yapısının güçlendirilmesine de katkı sağlamış olacaktır" dedi.