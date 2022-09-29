Güroymak’ta ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışması düzenlenecek

Bitlis’in Güroymak ilçesinde lise öğrencilerinin katılabileceği ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışması düzenlenecek.

Güroymak Müftülüğü tarafından ilçedeki lise öğrencilerinin katılabileceği Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması düzenlenecek. Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Güroymak Müftüsü Murat Demir, “İlçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizin Kur’an ı Kerim’in emirlerini anlamaya çalışmalarını sağlayarak topluma örnek ve model gençler yetiştirmek. Ebeveynine saygılı, topluma karşı sorumlu, insana, hayvana ve tüm doğaya karşı merhametli, Kur’an-ı Kerim’in öğütlerinden ders çıkaran gençler yetiştirmektir. Her sene olduğu gibi busene de ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ ile ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle çeşitli programlar icra etmekteyiz. Bu yıl ilçemizde eğitim veren lise öğrencileri arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlenecektir. İlçe müftülüğümüzde görevli din hizmetleri uzmanları Mehmet Çelik ve Kamuran Oktay’ın organize ettiği projenin müftülüğümüzce belirtilen bir komisyon marifetiyle yürütülmekte olup, dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecektir” dedi.

Sınav yerinin 5 Ekim 2022 tarihinde saat 13:00 de ilçe müftülüğünde olacağını belirten müftü Demir, “Yarışmada birinci olana 500, ikinciye, 300 ve üçüncü olan öğrencimize de 200 TL ödül verilecektir” diye konuştu.