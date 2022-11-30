Güroymak’ta husumetli aileler barıştırıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

2022 yılında Çelik ve Erol aileleri arasında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği husumet, Güroymak ilçesi Nurtepe Mahallesi Şeyh Masum Camii’nde barış programı düzenlenerek kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla sonuçlandı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Şeyh Masum Medresesi müderrislerinden Ahmet Sayın, "İslam, adından da anlaşılacağı üzere selam ve sulh dinidir. Kardeşliği şiar edinen bu din diğer bütün sosyal bağlardan daha derinlikli bir kardeşliği tavsiye etmektedir. Mensubu olduğumuz dinin ’Müslümanlar muhakkak kardeştirler. Aralarında bir husumet olduğunda onları barıştırın" emri ile Peygamber Efendimizin 1400 küsur yıl önce ’ayaklarımın altına aldım’ dediği ilkel kan davasını bizler bu cahiliye âdetini büyüklerimizin ve sizlerin sayesinde ayaklarımızın altına almış olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sevinci bizlere yaşatan Allah’a hamd ediyoruz ve onun kutlu elçisi ve özgürlük peygamberine binlerce salat ve selam getiriyoruz" ifadesini kullandı.

İslam dininin aynı zamanda sosyal bir din olduğuna dikkat çeken Sayın, konuşmasına şöyle devam etti: "Bir yandan Rabbimize karşı olan kulluğumuzu emrederken, diğer yandan sosyal nizam ve münasebetlerimizi de tanzim etmektedir. İslam, hak kavramını sosyal sistemin en tepe yerine yerleştirmiştir. Bu nedenledir ki Allah’ın diğer bir adı da Hak’tır. Hal böyle iken esefle görüyoruz ki bizim toplumumuzda zaman zaman hak ihlal edilmekte, sosyal ilişkilerimiz yara almakta, sulh atmosferi sekteye uğramaktadır. İşte arzu edilmeyen bu nahoş durumların telafisi yine bu topraklarda yine bu tarihsel coğrafya bize armağan etmektedir. Ulularımızdan dirayet eyliyoruz, bilgelerimizden akıl alıyoruz ve âlimlerimizden yol öğreniyoruz. Sadece kendi hayatımızı önemsediğimiz bir hayat tarzımız olamaz. Sadece ibadetlerimizi yapmakla mükellefiyetlerimizi yerine getirmiş olmayacağız. İbadetlerimiz Rabbimize yaptığımız yolculuğumuzda bizim için bir aydınlıktır. Ancak kardeşlerimizin hak ve hukuklarını ihmal ve ihlal etmek bu yolculuğumuzu da zehirlemektedir. Her devirde muhtaç olduğumuz muhacir ve ensar kardeşliğini bu çağda yeniden hatırlama ve hayata aktarma vaktinin geldiğini bilmemizi arzu ediyorum. Çünkü kâmil bir Müslüman olabilmenin yolu, dünya ve ahiret cennetini elde etmenin yolu Müslüman kardeşlerimizin haklarına riayet etmek ile mümkündür." diye konuştu.

Program, her iki aile fertlerinin Kur’an-ı Kerim’in altında geçerek barışmasıyla sona erdi. Programa bölgenin kanaat önderleri, her iki aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.