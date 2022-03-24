Güroymak’ta hayvanları aşılama çalışması

Bitlis’in Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, insanlara da geçebilen brucella hastalığına karşı aşılama çalışmasını sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zorlu kış şartlarına rağmen ‘Şap-Lsd ve brucella’ aşılarına devam ettikleri belirtilerek, “2022 Hayvan Hastalıları ile Mücadele Programı kapsamında şap, lsd ve brucella aşılamalarına titizlikle devam edilmektedir. Hayvan hastalılarıyla etkin mücadele için işletme, köy ve ilçe merkezi aşılama oranı yüzde 80 olmalıdır. Bulaşıcı hastalılardan şap aşılama uygulaması zorunlu olup, aşılama yaptırmayan üreticilere cezai işlem uygulanır. Aşı etkenli anaflaktik şok ve yavru atma durumlarında hayvan tazminatları bakanlığımızca ödenecektir” denildi.