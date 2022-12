Güroymak’ta “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomide Güçlenmesi” semineri verildi

Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Güroymak ilçesinde “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomide Güçlenmesi” konulu seminer verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimlerinden Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kadınların ekonomik güçlenmesine ve para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına yönelik destek ve teşvik çalışmaları devam ediyor. “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri” çerçevesinde Güroymak Aile Destek Merkezinde Psikolojik Danışman Doğan Aşkın ve Sosyolog Selamet Aydın Ercan tarafından kadınlara bilgi verildi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşma yapan Psikolojik Danışman Doğan Aşkın, “Bugün, ülke olarak ekonomik alanda daha iyi noktalara gelmek, daha müreffeh olmak adına bu mücadeleyi geçmişte olduğu gibi gene hep birlikte yapmak durumundayız. Hangi alanda olursa olsun donanımlı bir şekilde kendimizi yetiştirmek, geliştirmek, üretmek ve bunun için çok çalışmak zorundayız. Tam da bu noktada finansal okuryazarlık ve kadının ekonomik statüsünün güçlendirilmesi hususu önem arz ediyor” dedi.

Sosyolog Selamet Aydın Ercan ise, “Yaşamımızın belli aşamasında okullara gidiyoruz. Okullarda belli eğitimleri alıp hayata atılıyoruz. Hayatta da tabi belli kazanımlar elde ediyoruz. Ama teknoloji, bilim durmadan gelişiyor. Her geçen gün, hayatımıza yeni bir şeyler katılıyor. Ortaya konulan her yeni ürün, her yeni gelişme aynı zamanda onunla ilgili bir eğitim sürecini de gerektiriyor. Yeniliklerin yaygınlaştırılması, nasıl uygulanacağı gerektiği konusunda metotların anlatılması gerekiyor ki o işe talip olacak insanlar veya teknolojik ürün ise ondan faydalanacak insanlar gerektiği şekilde hem yararlansın hem de başkalarına yararlandırsın. Bu yüzden diyoruz ki, en büyük güç bilgidir. Ne kadar bilgili isek, gerek kişisel olarak gerek toplumsal olarak gerekse ülke olarak o kadar güçlü oluruz, söz sahibi oluruz” diye konuştu.