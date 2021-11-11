Güroymak’ta fidan dikimi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 11.11’de ülke genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Güroymak’ta da fidan dikimi gerçekleşti. Şirintepe Mahallesi’nde, Güroymak Meslek Yüksekokuluna tahsil edilen boş alana Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu’nun katılımıyla fidan dikimi yapıldı.