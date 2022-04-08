Güroymak’ta ‘Ben olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Bitlis’in Güroymak ilçesi genelinde her türlü bağımlılık çeşidiyle mücadele edebilmek amacıyla sorun ve çözüm önerilerinin dile getirildiği "Ben olsaydım" konulu çalıştay düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Güroymak Öğretmenevinde gerçekleştirilen programın açılışında bir konuşma yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yunus Taşdemir, Türkiye’de ve dünyada tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranlarının hızla arttığını ve maddeye başlama yaşı gittikçe düştüğünü belirterek, "Bunlara ek olarak teknolojide ki hızlı gelişmeler sonucunda teknoloji bağımlılığı kavramında hayatımıza girmiştir. Madde bağımlılığı çerçevesinde tütün, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığının ve davranışsal bağımlılık çerçevesinde dijital oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, akıllı telefon ve tablet bağımlılığı gibi başlıkları ele alınması bunlara etkin mücadele açısından önemlidir. Bu çerçevede çalıştayın temel amacı bağımlılıkla mücadelede sorun ve çözüm önerilerinin tartışılmasının yanı sıra, katılımcılarının tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşabilmelerine zemin oluşturup ülkemizde yürütülen çalışmalarında katılımcılar ve kamuoyuna aktarıla bilmesi önemli olacaktır” diye konuştu.

Bağımlılık Koordinasyon Kurulu’nun çalıştay verilerinin sunumu ve değerlendirilmesi ile çalıştay son buldu.