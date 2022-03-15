Güroymak’ta bazı köy ve mezralarda okullar tatil edildi

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı 16 köy ve 4 mezrada olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek’in başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki olumsuz hava koşullarından dolayı bugün için bazı köy ve mezralarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

İlçe merkezi, beldeler ve kaymakamlık internet sitesinde yayınlanan listede ismi olmayan okullarda ise eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.