Güroymak’ta bahar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli için kar ve sağanak yağış uyarısı yapılırken, Bitlis’in Güroymak ilçesinde ise bahar yaşanıyor.

İlçede öğle saatlerinde hava sıcaklığı 8 ile 10 dereceye kadar yükseldi. Bunu fırsata çeviren Güroymaklılar, kahve önlerinde oturup güneşin tadını çıkardı. İlçe merkezindeki esnaf, havaların ısınması ile işlerinde düzelme olduğunu belirterek, Bitlis ve ilçelerinde kar ve soğuk hava hakim olurken Güroymak’tan yaz aylarını aratmayacak bir gün yaşadıklarını belirtti. Esnaf, “İnsanlar güzel havanın tadını çıkarmak için dışarıya çıkıyorlar. Hal böyle olunca satışlarımızda da artış oluyor” diye konuştu.