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Güroymak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bitlis’in Güroymak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.
BİTLİS 30.08.2022, 13:05
Bitlis’in Güroymak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hükümet konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu tarafından tebriklerin kabul edilmesiyle program sona erdi.
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