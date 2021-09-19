Güroymak’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu’ nun, Güroymak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerini Atatürk Anıtına sunması ile başlayan tören, başta Uluönder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile devam etti. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası Astsubay Çavuş Gamze İşcan ve öğrenciler tarafından okunan şiirler sonrasında tören sona erdi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam ve Belediye Başkan V. Ramazan Cankaloğlu ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Kamu kurum Amir ve Müdürleri ile Gaziler katıldı. Düzenlenen tören sonrası Kaymakam Cankaloğlu, beraberindekiler ile birlikte 2005 yılında vatani görevini yaptığı esnada yaralanarak gazi olan Yüksel Gerçek isimli gaziyi evinde ziyaret etti.