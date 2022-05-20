Güroymaklı Doğan Türkiye üçüncüsü oldu

BİTLİS (İHA) – Karabük’te düzenlenen Bilek Güreşi Turnuvası’nda Bitlis’i temsil eden Baran Doğan Türkiye üçüncüsü oldu.

Bitlis’in Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Baran Doğan, bölge birincisi olarak katıldığı Bilek Güreşi Turnuvası’nda büyük başarı göstererek Türkiye üçüncüsü oldu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, bu yılın başından beri bilek güreşi çalışmaları yapıldığını belirterek “Antrenmanlar için spor odası oluşturulup gerekli malzemeler okul müdürümüzün desteği ile temin edildi. Bu süreçte antrenmanlar büyük bir ciddiyetle devam ettirildi. Bitlis okul sporları müsabakalarına katılıp il birincisi olan Baran Doğan, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen grup müsabakalarında dereceye girip Karabük’te gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanıp Türkiye üçüncüsü olarak ilimize büyük gurur yaşatmıştır. Öğrencimizi, ailesini, onu çalıştıran antrenörler beden eğitimi öğretmenlerimiz Mahmut Okyay ve Mehmet Reşit Güneş ile okul müdürümüz Ahmet Bayır’a teşekkür eder, sevgili öğrencimize Avrupa’da başarılar dileriz" dedi.