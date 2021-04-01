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Güroymak tekstilde cazibe merkezi oldu

Bitlis’in Güroymak ilçesi son yıllarda tekstil alanında önemli firmalara ev sahipliği yaparak cazibe merkezi haline geldi.

BİTLİS 01.04.2021, 15:57
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Güroymak tekstilde cazibe merkezi oldu

Bitlis’in Güroymak ilçesi son yıllarda tekstil alanında önemli firmalara ev sahipliği yaparak cazibe merkezi haline geldi.

Güroymak’ta 620 kişiye iş imkanı sunan ve yaklaşık 15 senelik tecrübeye sahip Nur Tekstil Firması hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’de köklü firmalara üretim yapan Nur Tekstil, Hollanda’dan gelen misafirlerini karşıladı. Ayrıca Yeşim Holding CEO’su Şenol Şenkaya firmayı ziyaret etti. Fabrika hakkında ziyaretçilere bilgiler veren firma sahibi Sıraç Nur, "620 personel çalıştırmaktayız. Şu an bölgemizde tam donanımlı olarak faaliyet göstermekteyiz. Yurt dışından gelen misafirlerimize üretim tesisimiz hakkında bilgiler verdik" dedi.
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