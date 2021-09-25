Güroymak Kaymakamı Cankaloğlu, köy ziyaretlerine başladı

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, köy ziyaretlerine başladı.

Kısa bir süre önce göreve başlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelip, sorunlarını dinledi. Yemişveren ve Çayarası köylerini ziyaret eden Cankaloğlu, köy muhtarından gerekli bilgileri aldı.

Köylerde yaptığı konuşmasına, ziyaretlerinin sadece gezip görmeyle sınırlı kalmayacağını aktaran Ramazan Cankaloğlu, ‘’Halkımızla sürekli muhabbet içerisinde olacağız. Sorunların çözümü için kaymakamlık olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Köylerimizi devamlı gezerek, köy muhtarlarımızla birlikte sorunları yerinde göreceğiz. Amacımız köylerimizdeki eksiklikleri ve sorunları görmek ve bunların en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır” dedi.

Köylüler ise ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Cankaloğlu’na teşekkür ettiler.