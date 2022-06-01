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Güroymak Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla kitap dağıtımı yaptı.

BİTLİS 01.06.2022, 09:58
Güroymak Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla kitap dağıtımı yaptı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, “Güroymak Belediyesinin okullarımız kütüphaneleri için temin ettiği 12 bin 307 kitap okullarımıza ulaştırıldı. İlçemiz öğrencilerinin gelişimine önemli katkı sağlayacak. Okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerin, araştırma ve sorgulama yeteneğini de birlikte kazanıyor. Öğrencilerimiz bilgileri öğrenirken, araştıran, sorgulayan bireyler olmalarını istiyoruz. Hediye edilen kitaplar okul müdürlerimiz tarafından teslim alınarak okul kütüphanesine bırakılmıştır. Kitaplar için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Ramazan Cankaloğlu’na teşekkür eder, kitapların öğrencilerimize hayırlı olmasını dileriz” dedi.

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