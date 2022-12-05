Güroymak Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için envanterine 6 yeni araç dahil etti.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, araç parkını gezerek hizmet ağına dahil edilen yeni araçları inceledi. Kaymakam Ramazan Cankaloğlu, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Cankaloğlu, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet etmek için devletimiz tarafından 1 arazöz ve 1 vidanjör hibe edildi. Bunun yanında 1 adet yükleyici, 1 adet ticari araç ile 2 adet kamyonet aldık. Yine ambulans olarak kullandığımız aracı cenaze aracına dönüştürmek suretiyle filomuza dahil ettik. Bir yandan araç ve gereç filomuzu güçlendirerek vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini, tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Zaman içerisinde araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımızın ilçemize, vatandaşlarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.