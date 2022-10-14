Gönüllü gençler yaşlı ve kimsesiz adamın bahçesindeki üzümleri topladı

Bitlis’in Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri ‘İyilik Ağacı’ projesi ile 80 yaşındaki yaşlı ve kimsesiz vatandaşın bahçesinde bulunan üzümleri toplayıp satışını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek iyilik yapmalarının alışkanlık haline dönüştürülmesi için gerçekleştirilen ‘İyilik Ağacı’ projesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Tatvan Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve liderleri, ihtiyaç sahiplerine yardım duygusunun geliştirilmesinin amaçlandığı ‘İyilik Ağacı’ projesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Hizan ilçesine bağlı Harmandöven köyünde yaşayan 80 yaşındaki Tayyip Ergül adlı yaşlı adam kimsesiz olduğunu söyleyerek üzümlerin toplanması için Gençlik Merkezi liderleri ve gençlerinden yardım istedi. Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler ise yaşlı adamın çağrısına kayıtsız kalmayarak Hizan ilçesine doğru harekete geçti. Ergül’ün bahçesindeki üzümleri koparmalarına yardımcı olarak üzümleri kasalara dolduran gençler ve liderleri ardından merkezde üzümlerin satışını gerçekleştirdi. Öte yandan topluma yönelik gönüllülük esası ile yürütülen ve yardımlaşma duygusunun arttırılması hedeflenen projede Tatvan Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve liderleri, çevredeki vatandaşların da takdirini topladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, “Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘İyilik Ağacı’ projesi ile yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönüllü gençlerimiz ile yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu şekilde hem gençlerin iyilik alışkanlığını geliştiriyor hem de de gençler arasında yardımlaşma duygusunu arttırıyoruz. Bu proje ile iyiliklerimizi taçlandırarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu etkinliğe katılan gönüllü gençlerimize ve liderlerimize teşekkür ediyorum” dedi.