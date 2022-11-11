Gönüllü gençler köy çocuklarının hayallerini gerçekleştiriyor

Bitlis Gençlik Merkezi gönüllüleri, DENEYAP Uygulama Sınavı sonrası arta kalan malzemelerle köy okullarındaki çocukların hayallerini gerçekleştiriyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için 42 ilde 50 atölye için uygulama sınavı yapıldı. Bitlis’te de yapılan DENEYAP Uygulama Sınavı sonrası artan malzemeleri geri dönüştürmek için İl Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri harekete geçti. Uygulama sınavı sonrası arta kalan materyallerle Cumhuriyet Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ile birlikte çocukların hayallerindeki gemiyi tasarlayarak şişme havuzunda yüzdürdüler.

Palyaço kıyafeti giyen gönüllü gençler ile müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.