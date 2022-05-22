Gönüllü aktivistler Van Gölü için yürüyor

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" sloganı ile kadınlar öncülüğünde başlatılan projede 430 kilometre yol yürümeyi hedefliyor.

“Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor” sloganıyla kadınlar öncülüğünde yaptıkları yürüyüşlere Van Gölü havzasının farklı yerlerinde başlayan aktivistler, 4’ncü etaba Bitlis’in Tatvan ilçesi Reşadiye köyünden start verdi. 430 kilometre yürümeyi hedefleyen aktivistler, Van Gölü’ne dikkat çekip halkı bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Gelecek kuşaklara mavi ve temiz bir göl bırakmak için Van Gölü havzasında farkındalık çalışması yaptıklarını belirten Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Erdoğan Özel, “Bugün kadınlar öncülüğünde Van Gölü için yürüyoruz. Van Gölü etrafındaki 430 kilometreyi bulan bir yürüyüşümüz olacak. Bugün 4’üncü parkurdayız. 15 parkur şeklinde bir yürüyüşümüz oluyor. Önde kadınlar ve arkada da bizler oluyoruz. Amacımız Van Gölü’ne dikkat çekmektir” dedi.

Günde yaklaşık 30-35 kilometre yürüdüklerini ifade eden Özel, "Şu an da arkamızda Reşadiye ve Van Gölü var. Van Gölü’nün gerçekten eşsiz güzelliğini bizim gelecek kuşaklara miras olarak bırakmamız gerekiyor. Halkımıza bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Amacımız Van Gölü’nün güzelliklerini öncellikle Van halkına göstermek"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Üyesi Leyla Helvacı da, “Van Gölü aktivistleri olarak 430 kilometrelik yol yürüyüşümüz var. Şu anda 4’ncü etabı yürüyoruz. Bizim amacımız Van Gölü’nün kirlenmesini önlemek, Van Gölü havzasının tamamının koruma alanı altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Kadınların yer aldığı projelerde başarının geleceğine inandığını dile getiren Van Gölü Aktivistleri Derneği Üyesi Zerrin Kaval ise, “430 kilometre belki çok fazla görünebilir ama bizler çok büyük bir keyif ile yürüyoruz. Amacımız Van Gölü’ne dikkat çekmek, Van Gölü’nün güzelliklerini öncellikle Van halkına göstermektir. Van Gölü’nde yaşıyoruz ama maalesef değerini bilmiyoruz. Halk olarak Van Gölü’ne kesinlikle sahip çıkmalıyız” diye konuştu.