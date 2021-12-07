Genç tenisçiler Doğu Ligi’ne hazırlanıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki genç tenisçiler, Doğu Ligi’nde dereceye girerek Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

Tatvan Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen ve her yıl binlerce öğrenciyi farklı spor dallarıyla tanıştıran kurslar, aynı zamanda onların bedensel ve zihinsel gelişimine de katkı sağlıyor. Tercih edilen branşlardan biri olan kort tenisine rağbet gösteren gençler, Gençlik Merkezi Spor Salonunda Doğu Ligi’ne hazırlanıyor.

Amaçlarının gruptan çıkıp Türkiye şampiyonu olmak olduğunu söyleyen tenisçi Mehdi Dursun, “2 yıldır bu sporu aktif olarak yapıyorum. Okul sporlarında Bitlis’te birinci olduk. Daha sonra Trabzon’a gittik. Orada elimizden geleni ardımıza koymadan her şeyi yaptık. Daha sonra Ağrı’da yapılan yarışmada grupta ikinciliğim var. Önümüzde Doğu Ligi var. Kort tenisindeki amacımız, Doğu Ligi’nde gruptan çıkıp Türkiye şampiyonasında mücadele etmektir. BESYO okuyup beden eğitimi öğretmeni olmayı ve Türkiye şampiyonu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.