banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda düşüş hızlandı
Dolarda düşüş hızlandı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş

“Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” UNESCO yolunda

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesi planlanan “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” için Bitlis’in Ahlat ilçesinde dosya yazım ve hazırlık çalışmaları için toplantı düzenlendi.

BİTLİS 01.03.2021, 12:53
1
“Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” UNESCO yolunda

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesi planlanan “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” için Bitlis’in Ahlat ilçesinde dosya yazım ve hazırlık çalışmaları için toplantı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde hazırlanan; Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkı sunduğu “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne Dahil Edilmesi” projesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’na (UNESCO) sunulacak. Online gerçekleştirilen toplantıya Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ Ahlat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Vekili Vildan Satık ve Halk Kültürü Bilgi Yönetim Daire Başkanı Serkan Emir, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesinden ilgili akademisyenler ile bazı STK temsilcileri ile taş ustaları katıldı.

Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “UNESCO, 2003 yılında ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini’ kabul etmiştir. 2006 yılında ülkemizin de bu sözleşmeye taraf olmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde bu doğrultuda ülkemiz toprakları üzerinde bulunan somut olmayan kültürel miras unsurlarımıza ilişkin araştırma, saptama, koruma, yaşatma, arşivleme, teşvik ve benzeri çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Sözleşme kapsamında UNESCO, uygun koruma önlemlerini almak amacıyla Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ilan etmektedir. Bu listeye hali hazırda ülkemiz adına ‘Islık Dili’ kültürel miras unsurumuz kaydettirilmiştir. Ayrıca ülkemiz; temsil listesine kayıtlı 19 unsurla birlikte, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 20 unsur ile en çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, Bakanlık makamından alınan talimat doğrultusunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne ‘Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği’ temalı ulusal bir dosyanın sunulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda 10 Mart 2021 tarihine kadar UNESCO’ya sunulması gereken söz konusu dosya, kültürümüzün kadim geleneklerinden biri olan Ahlat taş işçiliğini yaşatarak korumayı, genç kuşakların kültürel miraslarımıza yönelik farkındalıklarını arttırmayı hedeflerken, insanlığın ortak mirası olan bu geleneğin korunmasını amaçlamaktadır. UNESCO’ya sunulacak olan ‘Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği’ kültürel mirasla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve önde gelen miras taşıyıcılarının dosya yazım ve hazırlık çalışmalarında aktif rol alması Bakanlığımızın yanı sıra UNESCO tarafından da son derece önem verilmektedir. Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda sanal ortamda ‘Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği’ ile ilgili ‘Dosya Hazırlık ve Yazım Toplantısı’ kaymakamlığımız toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen bu önemli çalışmanın ilimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20