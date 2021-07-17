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Evinde sınırlı imkanlarla idman yaparak katıldığı şampiyonada Türkiye İkincisi oldu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde kısıtlı imkanlarla idman yapan Mevlan Özen, katıldığı Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

BİTLİS 17.07.2021, 09:32
Evinde sınırlı imkanlarla idman yaparak katıldığı şampiyonada Türkiye İkincisi oldu
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BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde kısıtlı imkanlarla idman yapan Mevlan Özen, katıldığı Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

İlçeye bağlı Değirmen köyünde yaşayan Mevlan Özen (20), kısıtlı imkanlarla idman yaparak Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası’na katıldı. 61 kiloda yarışan Özen, toplamda 206 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu.

Elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özen, bölgede halter sporuyla ilgilenenlerin az olduğunu belirterek, Bitlis’in tek halter sporcusu olduğunu söyledi. Kısıtlı imkanlarla yarışmalara katılabildiğini de dile getiren Özen, yetkililerden destek istedi.
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