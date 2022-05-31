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Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Bitlis’te bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

BİTLİS 31.05.2022, 15:18
Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Bitlis’te bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Merkeze bağlı 8 Ağustos Mahallesi’nde evine yılanın girdiğini gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu boyu yaklaşık 1,5 metre olan yılanı saklandığı yerden çıkartarak doğaya bıraktı.

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