Eski hükümlü İş-Kur desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ikamet eden Mecit Taş isimli eski hükümlü, Adalet Bakanlığının projesi İş-Kur’un desteği ile kendi işini kurarak hayvancılık yapmaya başladı.

İlçeye bağlı Saka köyünde büyükbaş hayvancılık projesi ile 44 bin 100 TL hibe destek alan Mecit Taş, 4 adet büyükbaş hayvanla işe başladı. Denetimli serbestlik tedbiri ile tahliye olan 49 yaşındaki Mecit Taş, tahliyesinin ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesiyle İş-Kur’dan destek aldı.

Projeyi yerinde görmek üzere Ahlat’ın Saka köyüne giden Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan ve beraberindeki Cumhuriyet Savcısı Ali Can Yabul, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya ve İş-Kur İl Müdürü Mücahit Gülmez, Mecit Taş’ı ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan, hayvan yetiştiriciliği konusunda 12 eski hükümlüye kurs verdiklerini belirterek, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün çalışmaları ve kurumlarımızın bu çalışmalara desteği memnuniyet vericidir. Eski hükümlülerin meslek edinmeleri ve istihdamlarına yönelik çalışmalar çok önemlidir. Mart ayında yapmış olduğumuz koruma kurulu toplantımızda da ‘Hayvan Yetiştiriciliği’ kursuna katılan 12 eski hükümlümüze sertifikalarını verdik. Benzeri projelerimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Projelere desteklerinden dolayı İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez’e ve personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis İş-Kur Müdürü Mücahit Gülmez ise “İş-Kur olarak 44 bin 100 TL’lik hibe ile verdiğimiz desteğin 2 yılda 7 büyükbaş hayvana çıktığını görmekteyiz. Kurum olarak bu tür desteklerimiz devam edecektir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hibe desteği alarak kendi işletmesini kuran Mecit Taş da, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesi ve aldığım eğitimler sonucu İş-Kur desteği ile devletimizin verdiği 44 bin 100 TL hibe ile 4 adet büyükbaş hayvan aldım. 2 yılda hayvanlarımın sayısı bugün 7’e yükseldi. Cezaevine girmeden de köyümde çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Bu destekle ailemin de geçimini sağlıyorum. Devletimizin bu karşılıksız hibe desteğinden yeniden bir başlangıç yapmak isteyen tüm eski hükümlülerin faydalanmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.