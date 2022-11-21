Eski bakan Zeki Ergezen için anma ve vefa programı düzenlendi

Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği tarafından Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Zeki Ergezen’i anma ve vefa programı düzenlendi.

Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği Bitlis İl Temsilciliği tarafından Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda; Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kesgin, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cihannüma Bitlis İl Temsilcisi Yavuz Gülmez, Cihannüma 1. Bölge Başkanı Birol Duman ve aileyi temsilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen birer selamlama konuşması yaptılar. Daha sonra program Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in moderatörlüğünde Şanlıurfa eski belediye başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, Tatvan eski belediye başkanı Fettah Aksoy, Zeki Ergezen’in kardeşi Ömer Faruk Ergezen de panelist olarak katıldılar. Ardından Muş eski milletvekili Sabahattin Yıldız ve Ahlat eski belediye başkanı Mevlüt Gülmez de ‘Hatıralarla Zeki Ergezen’ bölümünde birer konuşma yaptılar.

Program hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Cihannüma Bitlis İl Temsilcisi Yavuz Gülmez, “Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği kurulduğu günden bu yana çeşitli çalıştay, konferans, ulusal ve uluslararası sempozyum programlarının yanı sıra geleneksel hale getirdiği vefa ziyaretleri ile de adından söz ettiriyor. Memlekete hizmet etmiş dava ve devlet adımlarına 81 ilde düzenledikleri vefa ziyaretleri ve vefa programları ile ahde vefa gösteriyor. Vefa programları ile birlikte Cihannüma Derneği Bitlis İl Temsilciliği de bugüne kadar otuzun üzerinde vefa ziyareti gerçekleştirip memlekete hizmet eden büyüklerin elini öperek dualarını alarak Bitlis’te kardeşlik ve vefa örneği gösteriyor. Bugün de, Milli Görüş Hareketinin önemli neferlerinden olan Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Zeki Ergezen’i anma ve vefa programı düzenledik” dedi.

Program sonunda Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani makamlarında Cihannüma yönetim kurulu ve üyelerini kabul ettiler.

Düzenlenen Programa BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kesgin, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fatih Sevgili, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Kazan ve Kamuran Gökdağ, 1. Bölge Başkanı Birol Duman, Hakkari İl Temsilcisi Zeydin Kaya, Muş İl Temsilcisi Cahit Bulu, İzmir İl Temsilcisi Şerafettin Gücü, Siirt İl Temsilcisi Saraç Batur, Diyarbakır İl Danışma Kurulu Üyesi Yılmaz Demirhan, illerin yönetim kurulu üyeleri, siyaset ve bürokrasiden çok sayıda davetli vatandaş katılım gösterdi.