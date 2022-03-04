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Eren ailesinin katkılarıyla öğretmenlerin dergi hayali gerçek oldu

Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Eren ailesinin katkılarıyla bölgede okur kitlesinin artması amacıyla “Aklı Eren” adlı dergiyi çıkarttı.

BİTLİS 04.03.2022, 08:38
Eren ailesinin katkılarıyla öğretmenlerin dergi hayali gerçek oldu

Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Eren ailesinin katkılarıyla bölgede okur kitlesinin artması amacıyla “Aklı Eren” adlı dergiyi çıkarttı.

Bitlis’te Eren ailesinin katkılarıyla Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan 12 öğretmen, “Aklı Eren” adında derginin birinci sayısını okuyucu ile buluşturdu. Okuldaki 12 öğretmenin ayrı konularda makale, kişisel yazılar ve şiirler yazdığı dergi oldukça beğeni topladı. Resmi kurumlara, okullara ve öğrencilere dağıtılan derginin içeriğinin tümünün öğretmenlerin kişisel yazıları olduğunu ve dergi kapsamında Bitlis’teki okuyucu kitlesinin artmasının hedeflendiğini belirten Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tamer Yabaneli, derginin ikinci sayısı için toplandıklarını söyledi. Daha önce derginin çıkarılmasının hayal olduğunu ifade eden Yabaneli, öğretmenler ile birlikte bir araya gelerek bunu hayata geçirdiklerini belirtti. Derginin çıkarılmasında birbirlerini desteklediklerini ifade eden Yabaneli, “Dergicilik fikri hep bir hayal olarak vardı. Türk dili ve edebiyatı içerisinde dergiciliğin önemini zaten bilen bir insanım. Daha sonra bu hayali arkadaşlarıma söyledim. Özellikle Ahmet, Utku ve Furkan hocalarım bunu konuştuk. Böyle bir şeyin yapılabileceğine öncellikle kendimiz ikna olduk ve birbirimizi ikna ettik. Daha sonra böyle bir yola çıktık. Neler yapılabileceğini ve neler üretebiliriz diye konuştuk. Özellikle okuyucu anlamında kaygılarımızı bastırmaya çalıştık. Daha sonra kurgu ve tasarım anlamında yavaş yavaş fikirler gelmeye ve arkadaşlarımızın da yeni yetenekleri ortaya çıkmaya başlayınca bizim için belki de hayalinde ötesinde bir ürün meydana geldi. ‘Aklı Eren’ adlı dergimizin özellikle Eren kısmı burada bulunan Eren ailesinin eğitime ve özellikle sanata verdiği desteği de vurgulamak açısından eklemek istedik ve açıkçası dergimizin çıkış noktası olsun istedik. Elimizden geldiği kadarıyla da onların ismini birçok yerde de zikrettik. Baskıya gönderdikten sonra 500 adet baskımız oldu. Ankara’da bu dergiyi bastırıp şehrimize getirdik” dedi.

Yavaş yavaş el emeği göz nuruyla çıkarılan dergiyi dağıtmaya çalıştıklarını söyleyen Tamer Yabaneli, “Yavaş yavaş tepkiler gelmeye başladı. Tabi güzel tepkilerin dışında olumsuz tepkiler de alıyoruz. Bizi daha geliştirebilecek ve fikren daha ileriye atabilecek her türlü fikre her zaman açığız. Bundan sonraki sayımızda da elimizden geldiği kadar bu aldığımız olumlu veya olumsuz birçok dönüte biz de karşılık vermeye çalışacağız. Bu dergiyi çıkarırken ki amacımız Bitlis okuyucusunu ve sanata değer veren insanlarını bir şeye yönlendirmek ve onların dikkatini çekeceğini meydana getirmektir” ifadelerini kullandı.

Dergide tasarım anlamında kendi çabalarıyla öğrendikleri bilgiler ile yeni baştan başladıklarını söyleyen Müdür Yardımcısı Ahmet Baş ise “Tamer hocamızın bize dergi fikri ile gelmesiyle birlikte derginin tasarım boyutu ile ilgilenmek üzere bu yola girmiş bulunmaktayız. Daha sonra dergi dizi tasarım programlarının üzerine çalıştığımız zaman fark ettik ki daha iyisi olabilir. Bunun üzerine koya koya Utku hocamız ile birlikte fikir alışverişlerimiz bu derginin bu şekilde tasarlanmasına ve valimiz dâhil ve daha önceden kitap çıkarmış olan ve bu sektörde emek vermiş olan arkadaşlarım dahil beğenilerini almamıza sebebiyet verdi. Bu bizim büyük gurur kaynağımız oldu. Dolayısıyla dergi tasarlarken ilk etapta dizgi programlarını ve fotoğraf programlarına dair hiçbir bilgimiz yoktu. Bunun üzerine tabi ki öğrenme ihtiyacı duyduk ve birçok program üzerine çalışmaya başladık. Dergiye ilk baştan başladık. Yani kitap yazmaya, okuma ve yazmayı öğrenmekten başladık diyebiliriz. Öğrendikten sonra üzerine kata kata dergi son halini aldı. Çıkardığımız üründen ilk başta kendimizden beklemediğimiz seviyede oldukça mutlu ve gururluyuz” dedi.

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